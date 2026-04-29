Sicurezza a Bellizzi: il Sindaco Volpe invoca il pugno di ferro dopo l’ennesima rissa

La tranquillità dei cittadini di Bellizzi torna a essere minata da episodi di violenza urbana. Nelle ultime ore, Piazza Giovanni XXIII è stata teatro di una nuova, violenta rissa che ha visto coinvolto un gruppo di giovani. Solo il tempestivo intervento dei Carabinieri della compagnia locale ha evitato conseguenze peggiori, riportando faticosamente la calma in un’area centrale della città. L’accaduto ha sollevato un’ondata di indignazione, spingendo l’amministrazione comunale a prendere provvedimenti immediati per ripristinare la legalità e il decoro pubblico.

La reazione delle istituzioni e la lettera al Prefetto

Il primo cittadino di Bellizzi, Mimmo Volpe, ha espresso fermamente la propria condanna per l’accaduto, definendo la situazione intollerabile. Di fronte a quello che è stato descritto come lo scempio di un “branco di ragazzi fuori controllo”, il Sindaco ha deciso di coinvolgere i vertici provinciali della sicurezza. È stata infatti già inviata una comunicazione ufficiale al Prefetto di Salerno per richiedere la convocazione di una seduta straordinaria per l’ordine e la sicurezza pubblica, con l’obiettivo di coordinare una strategia più incisiva contro il degrado e la violenza.

Tolleranza zero: Daspo Urbano e contrasto allo spaccio

L’amministrazione comunale intende agire su più fronti per bonificare le aree sensibili della città. Oltre agli episodi di violenza, l’attenzione è rivolta al fenomeno dello spaccio alla luce del sole, che contribuisce a minare la percezione di sicurezza tra i residenti. La Polizia Municipale ha già avviato l’iter burocratico per richiedere al Questore di Salerno l’applicazione del Daspo Urbano nei confronti dei soggetti identificati. L’obiettivo è chiaro: allontanare chi molesta i passanti e crea disagio continuo, garantendo che la città torni a essere un luogo sicuro per tutti.

Il diritto alla tranquillità dei cittadini

Il Sindaco ha ribadito che la priorità assoluta resta la tutela della comunità, che non può essere ostaggio di pochi individui. Come sottolineato da Volpe stesso: “Per colpa di un manipolo di sconsiderati si rompe la tranquillità di vivere le piazze della città. La città è di tutti e va vissuta in sicurezza e tranquillità!”. Il messaggio rivolto a chi infrange le regole è netto: non ci saranno più sconti né tolleranza per chiunque comprometta il vivere civile a Bellizzi.