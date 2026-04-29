Tortorella: al via nel centro polifunzionale nuovi servizi del Piano di Zona Ambito S9

Il centro polifunzionale di Tortorella, “Accademia dei Giovani”, ha ufficialmente riaperto le sue porte ieri pomeriggio. L’iniziativa si propone come un hub vibrante per i giovani del territorio, pronti a cimentarsi in nuovi laboratori e attività progettate per il coinvolgimento attivo di ogni partecipante.

Un progetto di rete tra Piano di Zona e Comune

L’iniziativa nasce dalla solida sinergia tra il Piano di Zona Ambito S9, coordinato da Gianfranca Di Luca, e l’amministrazione comunale di Tortorella guidata dal sindaco Nicola Tancredi. Il programma è rivolto a una fascia d’età compresa tra i 6 e i 17 anni, offrendo un ventaglio di proposte che spaziano dai laboratori creativi al doposcuola, dai corsi di musica fino allo sport e ai momenti di puro divertimento.

“Nella nuova programmazione abbiamo concentrato le nostre attenzioni sui giovani del territorio, soprattutto su coloro che hanno particolari fragilità”, ha dichiarato la coordinatrice Gianfranca Di Luca. “Già lo scorso anno abbiamo avuto un ottimo riscontro, con numerosi obiettivi raggiunti”.

Obiettivo: inclusione e crescita sociale

L’entusiasmo per la ripartenza è condiviso dal sindaco Nicola Tancredi, che sottolinea l’importanza del centro come punto di aggregazione non solo locale: “Lo scorso anno abbiamo portato avanti importanti iniziative sempre nel centro polifunzionale ed ora siamo pronti per iniziare questa nuova avventura. L’obiettivo è di coinvolgere un numero sempre maggiore di giovani, provenienti anche dai comuni limitrofi”.

La gestione operativa

La realizzazione pratica delle attività è affidata alla cooperativa sociale “Fili d’erba”. Il presidente Dora Romano ha evidenziato il valore sociale della struttura: “Il centro Polifunzionale sarà un punto di riferimento importante per i ragazzini. Un luogo dove potranno socializzare e prendere parte a diversi laboratori”.