Sant’Angelo a Fasanella: il Ministero dell’Interno approva il bilancio riequilibrato

Il Comune di Sant’Angelo a Fasanella segna una svolta storica nella gestione delle proprie risorse economiche. La Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, presso il Ministero dell’Interno, ha espresso parere favorevole al bilancio stabilmente riequilibrato per il triennio 2023/2025. Si tratta di un provvedimento atteso da tempo, che certifica ufficialmente l’uscita da una fase di profonda incertezza contabile per l’ente cilentano.

Un iter burocratico durato dieci mesi

L’attuale Amministrazione comunale, con l’insediamento del Sindaco Bruno Tierno, ha dato priorità assoluta alla regolarizzazione della posizione finanziaria del Comune. Negli ultimi dieci mesi, gli uffici e i rappresentanti istituzionali hanno lavorato a stretto contatto con gli organi ministeriali, superando una complessa serie di istruttorie, integrazioni e verifiche tecniche. Il risultato ottenuto oggi mette fine a un periodo prolungato in cui l’ente non riusciva a garantire una gestione ordinata e trasparente delle proprie finanze.

Verso una nuova fase di programmazione

Il via libera della Commissione non rappresenta soltanto un adempimento tecnico, ma costituisce la base per il rilancio amministrativo del territorio. Con i conti in ordine, il Comune può ora procedere verso una gestione più efficiente e una programmazione a lungo termine dei servizi e delle opere pubbliche. L’obiettivo dichiarato è quello di assicurare alla comunità di Sant’Angelo a Fasanella una stabilità duratura, invertendo la rotta rispetto alle criticità del passato.

Il commento del sindaco Bruno Tierno

Soddisfatto il primo cittadino, che ha sottolineato l’importanza del traguardo raggiunto per il futuro del paese.