Attualità

Sapri: Vittorio Brumotti ritira il premio “Terre del Bussento”

Vittorio Brumotti riceve il Premio Terre del Bussento a Sapri durante le riprese di Italia A/R (Rai1): "Il Cilento è la mia seconda casa"

Maria Emilia Cobucci

È arrivato questa mattina nella baia di Sapri il noto conduttore televisivo Vittorio Brumotti per il nuovo format di Rai1 Italia A/R, programma estivo dedicato ai territori costieri italiani. L’occasione è stata quella giusta per consegnare al famoso volto della televisione italiana il “Premio Terre del Bussento”.

Le parole di Brumotti: “Il Cilento ce l’ho nel cuore”

Il conduttore ha manifestato tutto il suo legame con questa terra, spendendo parole di grande apprezzamento:

“Questo territorio per me è una seconda casa e vengo spesso qui grazie ad un giornalista, Vincenzo Rubano, che mi ha fatto scoprire questa terra. In quanto sportivo però non mi accontento di vedere due vetrine o negozietti, ma voglio conoscere veramente il territorio. Sono stato qui anche per denunciare tanti luoghi abbandonati, ma parliamo di una terra davvero fantastica che merita un turismo selezionato che si innamori del territorio. Un territorio fatto di sapori, turismo lento, coste magnifiche e mare maldiviano. Il Cilento ce l’ho davvero nel cuore”.

Nel corso della giornata Brumotti ha poi visitato i posti più belli della città di Sapri, inseriti nella puntata del nuovo format, dopo avere ritirato proprio nel viale della Spigolatrice il Premio Terre del Bussento.

I progetti futuri con l’associazione

Grande soddisfazione è stata espressa anche dai vertici dell’organizzazione del premio per questo importante incontro.

“Avevamo da tempo l’impegno di consegnare a Brumotti il Premio e questa è stata l’occasione giusta”, ha dichiarato Matteo Martino, presidente dell’associazione “Terre del Bussento”. “Inoltre abbiamo preso un impegno con Brumotti per realizzare un progetto che vede la sua presenza. Cercheremo di farlo entro questa stagione estiva altrimenti entro il 2027”.

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