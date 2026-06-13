Castellabate, lotta al degrado urbano e all’inciviltà: parte il presidio di vigilanza nelle aree sensibili

Dal pomeriggio di oggi ha avuto inizio il presidio di vigilanza urbana nelle aree più sensibili del centro di Santa Maria, tra le frazioni più popolose e frequentate di Castellabate. L’iniziativa nasce a seguito della firma del protocollo d’intesa tra l’Amministrazione Comunale, l’Associazione Commercianti Castellabate e la locale sezione Ekoclub, con l’obiettivo di tutelare il territorio e i cittadini.

Più controlli a Santa Maria: ecco come funziona il servizio di vigilanza

Il servizio verrà svolto nell’area pedonale compresa tra Piazza Matarazzo, Piazza Lucia e Lungomare Perrotti, al fine di rafforzare la presenza sul territorio e contrastare fenomeni di degrado urbano e inciviltà.

Per quanto riguarda il calendario dei controlli, il presidio sarà attivo già dai weekend di giugno (solamente nei fine settimana) e si protrarrà tutti i giorni, da luglio in poi, fino a tarda sera.

Sull’avvio delle attività è intervenuto direttamente il primo cittadino di Castellabate, Marco Rizzo, che ha spiegato le ragioni del provvedimento:“Anche io sono stanco di vedere monopattini sfrecciare lungo il corso a tutte le ore, comportamenti incivili che mettono a rischio pedoni e famiglie, persone che ignorano le più elementari regole di convivenza e di rispetto dei luoghi pubblici. Per questo, a supporto del lavoro continuo e costante della Polizia Locale e delle altre Forze dell’Ordine che quotidianamente operano sul territorio, abbiamo deciso di avviare un nuovo progetto di presidio e vigilanza urbana”.