Attualità

Castellabate, lotta al degrado urbano e all’inciviltà: parte il presidio di vigilanza nelle aree sensibili

Sicurezza e decoro a Castellabate: parte il presidio di vigilanza a Santa Maria contro l'inciviltà e i monopattini selvaggi. Ecco il piano del Comune.

Manuel Chiariello

Dal pomeriggio di oggi ha avuto inizio il presidio di vigilanza urbana nelle aree più sensibili del centro di Santa Maria, tra le frazioni più popolose e frequentate di Castellabate. L’iniziativa nasce a seguito della firma del protocollo d’intesa tra l’Amministrazione Comunale, l’Associazione Commercianti Castellabate e la locale sezione Ekoclub, con l’obiettivo di tutelare il territorio e i cittadini.

Più controlli a Santa Maria: ecco come funziona il servizio di vigilanza

Il servizio verrà svolto nell’area pedonale compresa tra Piazza Matarazzo, Piazza Lucia e Lungomare Perrotti, al fine di rafforzare la presenza sul territorio e contrastare fenomeni di degrado urbano e inciviltà.

Per quanto riguarda il calendario dei controlli, il presidio sarà attivo già dai weekend di giugno (solamente nei fine settimana) e si protrarrà tutti i giorni, da luglio in poi, fino a tarda sera.

Il commento del Sindaco Marco Rizzo: “Stop a comportamenti incivili e monopattini selvaggi”

Sull’avvio delle attività è intervenuto direttamente il primo cittadino di Castellabate, Marco Rizzo, che ha spiegato le ragioni del provvedimento:“Anche io sono stanco di vedere monopattini sfrecciare lungo il corso a tutte le ore, comportamenti incivili che mettono a rischio pedoni e famiglie, persone che ignorano le più elementari regole di convivenza e di rispetto dei luoghi pubblici. Per questo, a supporto del lavoro continuo e costante della Polizia Locale e delle altre Forze dell’Ordine che quotidianamente operano sul territorio, abbiamo deciso di avviare un nuovo progetto di presidio e vigilanza urbana”.

Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.