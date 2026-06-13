Attualità

Agropoli: “I piccoli ambasciatori di pace” in visita al presidio ospedaliero per difendere il diritto alla salute

Delegazione de I Piccoli Ambasciatori di Pace al presidio di Agropoli: consegnata una lettera di sostegno per la riapertura dell'ospedale

Alessandro Pippa

Questa mattina una delegazione dell’associazione I Piccoli Ambasciatori di Pace si è recata presso il presidio ospedaliero di Agropoli per sostenere la mobilitazione in difesa del diritto alla salute e dei servizi sanitari sul territorio.

Nel corso dell’iniziativa, l’associazione ha consegnato una lettera di vicinanza e sostegno a quanti sono impegnati nella battaglia per la tutela dei cittadini e per la riapertura dell’ospedale di Agropoli, condividendo un obiettivo comune che unisce associazioni, comitati e comunità locale.

Le voci della protesta: l’importanza di fare rete

Ai microfoni di InfoCilento sono intervenuti Antonio Giacco, presidente dell’associazione I Piccoli Ambasciatori di Pace, e Lucia Grombone, presidente del Comitato Obiettivo Ospedale.

Entrambi hanno ribadito l’importanza di fare rete e mantenere alta l’attenzione su una causa ritenuta fondamentale per il territorio: la riapertura dell’ospedale di Agropoli

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