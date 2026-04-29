Cronaca

Anziana dispersa a Montecorvino Rovella: ritrovata sana e salva dopo le ricerche tra i boschi

Una donna di 83 anni scompare durante la ricerca di asparagi a Montecorvino Rovella. Mobilitato il Soccorso Alpino e i Carabinieri, ma il finale è a lieto fine

Redazione Infocilento

Un pomeriggio di grande apprensione si è concluso con un sospiro di sollievo nel comune di Montecorvino Rovella, in provincia di Salerno. Un’anziana di 83 anni, che risultava dispersa nelle zone impervie del comprensorio locale, è stata fortunatamente ritrovata sana e salva.

La dinamica della scomparsa e l’allerta ai soccorsi

Secondo le ricostruzioni fornite dalle autorità competenti, la donna si era allontanata da casa insieme al figlio per una passeggiata alla ricerca di asparagi. Durante l’escursione, tuttavia, i due si sono separati accidentalmente. Il figlio, non riuscendo più a stabilire un contatto visivo o vocale con la madre e temendo per la sua incolumità data l’età avanzata e la morfologia del terreno, ha prontamente contattato il 118.

L’allarme è stato immediatamente inoltrato al Soccorso Alpino e Speleologico della Campania (CNSAS) attraverso la centrale operativa di Cassano Irpino. Una squadra di tecnici specializzati si è portata rapidamente sul luogo delle ricerche per avviare le operazioni di perlustrazione.

Il ritrovamento e le autorità coinvolte

Le operazioni di ricerca hanno visto una stretta collaborazione tra diverse forze in campo. Oltre ai tecnici del Soccorso Alpino, sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i Carabinieri della locale Stazione e i militari del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza (SAGF).

Dopo momenti di forte preoccupazione, la vicenda si è risolta positivamente: la donna è stata infatti rintracciata dai Vigili Urbani direttamente presso la propria abitazione, dove era riuscita a fare rientro autonomamente.

“L’allarme è rientrato” confermano ufficialmente dal Soccorso alpino e speleologico della Campania, ponendo fine a una mobilitazione che aveva attivato i protocolli di emergenza per la ricerca di persone scomparse in ambiente impervio.

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