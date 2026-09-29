Castellabate EU Law School 2026: al via l’alta formazione e il nuovo premio

Villa Matarazzo a Santa Maria di Castellabate si prepara ad accogliere la nuova edizione della Castellabate EU Law School “Andrea Cafiero”, in programma dal 2 al 4 ottobre 2026. L’evento di alta formazione giuridica, patrocinato dal Consiglio Nazionale Forense, dai Consigli dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, Salerno e Vallo della Lucania e dall’Associazione Andrea Cafiero ETS, rappresenta uno dei principali appuntamenti internazionali dedicati al diritto dell’Unione Europea.

Un traguardo istituzionale e la memoria di Andrea Cafiero

Il forum scientifico segna quest’anno un debutto di grande rilievo istituzionale. Per la prima volta, infatti, l’organizzazione è curata direttamente dalla neonata Associazione Andrea Cafiero APS – ETS, costituita lo scorso 18 giugno nel capoluogo campano. L’ente è nato per onorare la memoria di Andrea Cafiero, stimato avvocato penalista e Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, prematuramente scomparso a 49 anni.

L’associazione persegue finalità civiche e solidaristiche senza scopo di lucro, ponendosi come punto d’incontro strategico per i giuristi europei. Tra i principali obiettivi figurano il rafforzamento della cooperazione internazionale, la promozione della cultura della legalità e dei diritti umani, il sostegno ai giovani giuristi, la tutela dell’ambiente e lo sviluppo sostenibile, oltre all’approfondimento del diritto dei mercati e della digitalizzazione.

Il bando del Premio “Andrea Cafiero”

Nel corso della tre giorni cilentana verrà svelato ufficialmente il nuovo bando del Premio “Andrea Cafiero”. L’iniziativa prevede l’assegnazione di una borsa di studio del valore di tremila euro, pensata per sostenere un semestre di stage professionale a Bruxelles presso primari studi legali internazionali. L’obiettivo è facilitare l’inserimento qualificato dei giovani professionisti nel mercato legale europeo.

Programma scientifico e focus tematici

I lavori si apriranno venerdì 2 ottobre alle ore 10.00 con i saluti istituzionali delle autorità forensi e locali, tra cui l’Avv. Carmine Foreste, Presidente del COA Napoli, l’Avv. Francesco Greco, Presidente del CNF, il sindaco di Castellabate Marco Rizzo e il presidente del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni Giuseppe Coccorullo.

Il comitato scientifico, coordinato dal Prof. Avv. Gian Michele Roberti e dall’Avv. Francesco Avolio, ha strutturato le sessioni con accademici di chiara fama e magistrati delle massime Corti. I temi al centro del confronto spazieranno dalle competenze internazionali dell’avvocato europeo e dalla giurisprudeneza della Corte EDU, con la partecipazione del Dott. Raffaele Sabato, giudice della Corte EDU, fino alle tematiche ambientali e di sostenibilità aziendale ESG, approfondite con il contributo del Dott. Ugo Bassi, Direttore DG FISMA della Commissione Europea. Spazio anche alla privacy, alla digitalizzazione e alle nuove tecnologie, con la presentazione del commentario alla legge 132 del 23 settembre 2025 sull’intelligenza artificiale.

Domenica 4 ottobre si terrà la “Giuseppe Tesauro Memorial Lecture”, presieduta dal Prof. Roberto Adam, dedicata all’Europa dei valori e alla dimensione costituzionale dell’integrazione. La conclusione è affidata alla sessione dedicata ai giovani ricercatori e alla discussione dei contributi selezionati tramite call for papers. L’evento riconosce fino a 20 crediti formativi per gli avvocati ed è fruibile sia in presenza che da remoto.