Castelnuovo Cilento in festa per i 100 anni di nonna Giuseppina Castiello

Castelnuovo Cilento in festa per i cento anni di Giuseppina Castiello. L’intera comunità si è stretta intorno a lei e alla sua famiglia per celebrare uno straordinario traguardo: un secolo di vita vissuta interamente nel territorio cilentano, del quale Giuseppina oggi rappresenta la custode della memoria storica e delle tradizioni locali.

La visita delle istituzioni e gli omaggi del Comune

In occasione del compleanno, il primo cittadino Gianluca D’Aiuto, accompagnato dal vicesindaco Ogliaruso, ha fatto visita alla neo centenaria per portarle gli omaggi, l’affetto e le congratulazioni di tutta la cittadinanza di Castelnuovo Cilento.

“Nonna Giuseppina rappresenta per tutti noi un esempio di forza, resilienza e radici profonde, simbolo di una generazione che ha costruito con sacrificio e amore la storia del nostro territorio”, ha dichiarato il sindaco D’Aiuto durante l’incontro.

Un simbolo di longevità per l’intera comunità cilentana

Anche AnnaMaria Cerbone, capogruppo di minoranza consiliare, ha voluto omaggiare la festeggiata consegnandole una targa commemorativa: “Una vita intensa, che oggi celebriamo con profondo affetto e gratitudine”.

Un compleanno speciale per nonna Giuseppina che, con il raggiungimento del secolo di vita, si aggiunge alle numerose testimonianze di longevità che caratterizzano da sempre la terra del Cilento.