Ascea, al via la pulizia delle caditoie per prevenire allagamenti

Sono iniziati in tutto il territorio comunale di Ascea gli interventi mirati alla pulizia delle caditoie e dei punti di raccolta delle acque piovane. L’attività si inserisce all’interno di un piano di manutenzione preventiva volto a sgomberare le infrastrutture da foglie, sabbia e detriti che potrebbero compromettere il regolare deflusso idrico durante la stagione delle piogge.

L’importanza della manutenzione preventiva

Garantire la piena efficienza dei sistemi di scolo rappresenta una priorità per la gestione delle criticità idrogeologiche locali. Intervenire in anticipo consente di limitare in modo sensibile il rischio di allagamenti e di disagi per la circolazione e per i residenti, evitando che accumuli di materiale possano trasformarsi in emergenze difficili da gestire in caso di nubifragi improvvisi.

Le dichiarazioni dell’amministrazione comunale

L’attenzione dell’ente locale si concentra sulla programmazione tempestiva degli interventi sul campo. L’obiettivo primario è salvaguardare la sicurezza pubblica attraverso un monitoraggio costante delle aree più esposte.

Intervenire prima significa prevenire – sottolinea il vicesindaco Filippo Dragone –. Stiamo lavorando per mantenere efficienti le caditoie e mettere in campo tutte le azioni necessarie a ridurre i rischi legati alle precipitazioni.

Le operazioni di pulizia e tutela proseguiranno nelle prossime settimane per coprire in modo capillare l’intero comprensorio comunale.