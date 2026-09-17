Attualità

Castellabate, via agli interventi di pulizia di valloni e caditoie

Castellabate avvia la pulizia straordinaria di valloni e caditoie per prevenire i rischi legati al maltempo e garantire il corretto deflusso delle acque

Di: Elena Matarazzo
Castellabate, via agli interventi di pulizia di valloni e caditoie

La conclusione della stagione estiva spinge le amministrazioni locali a concentrare l’attenzione sulla mitigazione del rischio idrogeologico in vista dei mesi autunnali. Nel comune di Castellabate prosegue senza sosta il piano di pulizia e manutenzione straordinaria che interessa valloni, canaloni e caditoie stradali su tutto il territorio comunale.

Gli interventi nei punti critici

Le attività operative si stanno concentrando nelle aree considerate a maggiore criticità all’interno delle diverse frazioni cittadine. Queste operazioni mirano a liberare i canali di scolo dai detriti accumulati durante i mesi estivi, garantendo il corretto deflusso delle acque meteoriche e riducendo significativamente i pericoli legati a eventuali fenomeni di allagamento o esondazione repentina.

La programmazione per l’autunno

La manutenzione costante delle infrastrutture di drenaggio rappresenta un pilastro fondamentale per la sicurezza urbana e la tutela del patrimonio pubblico e privato. L’amministrazione comunale ha confermato che il piano di interventi proseguirà anche nei prossimi giorni, estendendosi a ulteriori zone del territorio per completare la pulizia della rete di smaltimento prima dell’arrivo delle piogge intense tipiche della stagione autunnale.

Condividi questo articolo

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.