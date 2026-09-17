Castellabate, via agli interventi di pulizia di valloni e caditoie

La conclusione della stagione estiva spinge le amministrazioni locali a concentrare l’attenzione sulla mitigazione del rischio idrogeologico in vista dei mesi autunnali. Nel comune di Castellabate prosegue senza sosta il piano di pulizia e manutenzione straordinaria che interessa valloni, canaloni e caditoie stradali su tutto il territorio comunale.

Gli interventi nei punti critici

Le attività operative si stanno concentrando nelle aree considerate a maggiore criticità all’interno delle diverse frazioni cittadine. Queste operazioni mirano a liberare i canali di scolo dai detriti accumulati durante i mesi estivi, garantendo il corretto deflusso delle acque meteoriche e riducendo significativamente i pericoli legati a eventuali fenomeni di allagamento o esondazione repentina.

La programmazione per l’autunno

La manutenzione costante delle infrastrutture di drenaggio rappresenta un pilastro fondamentale per la sicurezza urbana e la tutela del patrimonio pubblico e privato. L’amministrazione comunale ha confermato che il piano di interventi proseguirà anche nei prossimi giorni, estendendosi a ulteriori zone del territorio per completare la pulizia della rete di smaltimento prima dell’arrivo delle piogge intense tipiche della stagione autunnale.