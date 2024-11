Castellabate: al via la pulizia di valloni e canali

L’Amministrazione comunale di Castellabate ha dato il via a una massiccia campagna di pulizia e messa in sicurezza dei valloni, dei canaloni e delle caditoie stradali su tutto il territorio comunale. Un’iniziativa fondamentale per garantire la sicurezza idrogeologica e prevenire eventuali disagi legati a forti piogge e allagamenti.

Un lavoro certosino per la sicurezza dei cittadini

Le squadre incaricate stanno lavorando senza sosta per liberare i valloni da detriti, vegetazione e ogni altro ostacolo che possa impedire il libero scorrimento delle acque. Questa operazione è di fondamentale importanza per prevenire rischi idrogeologici, soprattutto in previsione dei prossimi mesi, caratterizzati da precipitazioni più frequenti.

Non solo valloni, ma anche caditoie e canaloni

L’intervento non si limita alla pulizia dei valloni, ma si estende anche alla manutenzione delle caditoie stradali e dei canaloni, spesso ostruiti da foglie, rami e piccoli rifiuti.