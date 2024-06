Rischio idrogeologico: Petina programma interventi

Il Comune di Petina, guidato dal sindaco Domenico D’Amato, programma interventi di risanamento del rischio idrogeologico sul territorio comunale; approvato il progetto esecutivo relativo all’ intervento di “messa in sicurezza e risanamento idrogeologico della strada Tempa Palagrestro – Tempone Arena I Stralcio“,nell’importo complessivo di circa 500 mila euro.

Le risorse

L’Ente intende pertanto partecipare al bando per investimenti in infrastrutture per l’agricoltura e per lo sviluppo socio- economico delle aree rurali indetto dalla Regione Campania. L’intervento punta allo sviluppo socioeconomico delle aree rurali attraverso investimenti finalizzati a realizzare, adeguare e/o ampliare le infrastrutture di base a servizio delle imprese rurali agricole, delle comunità rurali nonché dell’intera società. L’importo massimo di spesa ammissibile erogabile per ciascuna operazione di investimento è pari a 500.000 €.

Gli interventi ammessi a finanziamento

Gli investimenti ammessi consistono nel sostegno alla realizzazione, adeguamento e ampliamento della viabilità a servizio delle aree rurali e delle aziende agricole con l’obiettivo di rendere maggiormente fruibili le aree interessate dagli interventi, anche con riguardo alla messa in sicurezza del territorio attraverso i seguenti interventi:

realizzazione di viabilità pubblica finalizzata a migliorare l’accessibilità delle aree rurali e delle aziende agricole prive di strade nelle vicinanze, con l’obiettivo di rendere maggiormente fruibili le aree interessate dagli interventi, anche con riguardo alla messa in sicurezza del territorio;

adeguamento e ampliamento di viabilità pubblica mediante il miglioramento del tracciato, della carreggiata, delle banchine, dei canali di scolo sia paralleli che trasversali, incluse opere di mitigazione dei fenomeni di instabilità e di pericolo idrogeologico.

Le criticità legate al rischio idrogeologico nel Cilento

Le aree interne, sono costrette a fronteggiare questo problema, spesso senza le adeguate risorse per intervenire, tanti infatti sono stati i Comuni che sono risultati beneficiari di un finanziamento per procedere con i lavori.

La mitigazione del rischio connesso al dissesto idrogeologico si attua attraverso azioni finalizzate alla moderazione o riduzione delle perdite e dei danni mediante il controllo del processo e/o la protezione degli elementi esposti, riducendone la vulnerabilità. Petina punta così ad opere di risanamento idrogeologico da attuare su diverse aree comunali.