Cilento

Ascea, vasto incendio in località Piano della Torre: in corso le operazioni

Vasto incendio boschivo ad Ascea in località Piano della Torre. Sul posto Vigili del Fuoco e Comunità Montana per domare le fiamme e mettere in sicurezza l'area.

Di:
Maria Emilia Cobucci
Ascea, vasto incendio in località Piano della Torre: in corso le operazioni

La stagione degli incendi non accenna a diminuire nel territorio cilentano. Un vasto rogo è scoppiato nella tarda mattinata odierna ad Ascea, precisamente in località Piano della Torre, destando forte preoccupazione tra i residenti e automobilisti di passaggio nella zona.

L’intervento dei soccorsi ad Ascea

Le fiamme hanno coinvolto rapidamente una collinetta, divorando la vegetazione dell’intera area circostante. Immediata la macchina dei soccorsi: sul posto sono arrivate due squadre della Comunità Montana Bussento, Lambro e Mingardo, provenienti da Futani e Torre Orsaia, insieme a una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Vallo della Lucania.

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Operazioni di spegnimento in corso

Le forze dispiegate sul campo stanno operando senza sosta per circoscrivere il fronte del fuoco ed evitare che il rogo, già di vaste dimensioni, possa estendersi ulteriormente sull’intera collina. Al momento non è stato ritenuto necessario l’intervento dei mezzi aerei, mentre le operazioni di spegnimento e bonifica risultano ancora in corso.

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