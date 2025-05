Agropoli: dall’associazione Genesi appello urgente per trovare una madre surrogato a un pulcino

L’associazione Genesi di Agropoli lancia un accorato appello alla solidarietà per salvare un pulcino neonato ritrovato fuori dal nido. Gerardo Scotti si sta prendendo cura del piccolo volatile, ma le sue dimensioni e le esigenze specifiche rendono la situazione critica.

Difficoltà nella gestione di un pulcino prematuro

Il pulcino, raccolto quando non era ancora completamente uscito dall’uovo, presenta dimensioni estremamente ridotte, rendendo complesse le operazioni di alimentazione. «Gestire questa creatura è una cosa più grande di me e sto facendo veramente fatica, le mie mani sono giganti e le pappe microscopiche e altamente specializzate», ha dichiarato Scotti.

Impossibile il trasferimento a Napoli, si cerca una soluzione locale

Il trasferimento del pulcino in centri specializzati a Napoli è considerato tecnicamente impraticabile, e anche qualora fosse possibile, non offrirebbe garanzie di sopravvivenza. «Trasferirlo a Napoli è tecnicamente impossibile e anche se si riuscisse, purtroppo non ci sarebbe nessuna garanzia», ha spiegato Scotti.

La speranza: una madre surrogato canarina

La soluzione ideale per garantire la sopravvivenza del pulcino sarebbe trovare una madre surrogato. «L’ideale sarebbe trovare una mamma surrogato. Un canarino che ha schiuso da uno due giorni», ha specificato Scotti.

Un appello alla comunità per salvare una piccola vita

Gerardo Scotti e l’associazione Genesi rivolgono un pressante appello a chiunque possa offrire aiuto. «Questo è un appello importante per cercare di salvare questo esserino», ha concluso Scotti, sottolineando l’urgenza di trovare una madre surrogato per il piccolo volatile.