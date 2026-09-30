Cilento

Truffe nel Cilento: finti Carabinieri e raggiri in casa, scatta l’allarme tra i cittadini in diversi Comuni

Ondata di truffe nel Cilento: da Piano Vetrale a Gioi e Monteforte, finti Carabinieri e raggiri in casa. Le forze dell’ordine invitano alla massima attenzione

Di:
Antonio Pagano
Truffe nel Cilento: finti Carabinieri e raggiri in casa, scatta l’allarme tra i cittadini in diversi Comuni

Prosegue l’allarme truffe nel territorio cilentano, dove si registrano nuove segnalazioni di tentativi di raggiro, sia telefonici che di persona, ai danni dei residenti.

Finti Carabinieri e telefonate sospette: gli episodi a Piano Vetrale e Orria

Uno degli ultimi episodi si è verificato a Piano Vetrale, frazione di Orria, dove alcuni cittadini hanno ricevuto chiamate da parte di individui che si spacciavano per Carabinieri. I malviventi invitavano le vittime a recarsi presso la caserma di Agropoli per un presunto tentativo di furto d’identità. L’accaduto è stato prontamente segnalato ai Carabinieri della Compagnia di Vallo della Lucania.

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L’episodio segue una truffa purtroppo andata a buon fine nei giorni scorsi all’interno di un’abitazione nel centro abitato di Orria. In quell’occasione, due malviventi si sono presentati alla porta spacciandosi sempre per appartenenti all’Arma dei Carabinieri, riuscendo a raggirare i proprietari e a sottrarre oggetti preziosi per un valore di diverse migliaia di euro.

Tentato furto a Gioi e il colpo a Monteforte Cilento

Momenti di preoccupazione anche a Gioi dove, nella prima serata di ieri e in pieno centro cittadino, alcuni sconosciuti hanno tentato di sottrarre gioielli da un’abitazione con un pretesto. Scattato l’allarme, i due si sono dati alla fuga a bordo di una Smart nera, avvistata poi anche nel Comune di Salento.

Analogo episodio con esito negativo per le vittime si è registrato anche a Monteforte Cilento, dove un ennesimo colpo è andato a buon fine. Segnalazioni di tentativi di truffa telefonica si stanno inoltre moltiplicando nei comuni limitrofi, da Perito a Lustra.

L’appello delle forze dell’ordine e le raccomandazioni per gli anziani

Le forze dell’ordine e le amministrazioni locali rinnovano l’invito alla popolazione a mantenere alta l’attenzione e a segnalare tempestivamente al Numero Unico di Emergenza qualsiasi situazione o telefonata sospetta. Si raccomanda di evitare di fornire dati personali o di seguire indicazioni da parte di sconosciuti. L’avviso è rivolto soprattutto alle persone anziane e ai soggetti fragili, categorie maggiormente esposte a questo tipo di raggiro.

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