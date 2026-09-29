Cilento

Allarme truffe nel Cilento: finti Carabinieri tentano raggiri ai residenti

Tentativi di truffa telefonica a Piano Vetrale dopo il furto a Orria. Finti carabinieri chiedono di recarsi in caserma. Massima attenzione nel Cilento.

Di:
Antonio Pagano
Truffa anziana

Prosegue l’allarme truffe nel territorio cilentano, dove si registrano nuove segnalazioni di tentativi di raggiro telefonico ai danni dei residenti.

L’ultimo episodio si è verificato nella frazione Piano Vetrale di Orria, dove alcuni cittadini hanno ricevuto chiamate da parte di individui che si spacciavano per Carabinieri, invitandoli a recarsi presso la caserma di Agropoli per un presunto tentativo di furto d’identità.

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Finti Carabinieri al telefono: la segnalazione alle forze dell’ordine

L’accaduto è stato prontamente segnalato ai Carabinieri della Compagnia di Vallo della Lucania. Le forze dell’ordine e le autorità locali rinnovano l’invito alla popolazione a mantenere altissima la guardia e a segnalare tempestivamente al numero unico di emergenza qualsiasi situazione o telefonata sospetta, evitando di fornire dati personali o di seguire indicazioni da parte di sconosciuti.

I precedenti nel Cilento: il colpo a Orria

Segnalazioni analoghe si stanno moltiplicando anche nei comuni limitrofi. L’episodio di Piano Vetrale segue infatti una truffa purtroppo andata a buon fine nei giorni scorsi all’interno di un’abitazione nel centro abitato di Orria. In quell’occasione, due malviventi si sono presentati alla porta spacciandosi per appartenenti all’Arma dei Carabinieri, riuscendo a raggirare i proprietari e a sottrarre oggetti preziosi per un valore di diverse migliaia di euro.

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