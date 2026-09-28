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Agropoli, via libera definitivo al PIP di Mattine: 33 lotti per le imprese

La Giunta di Agropoli approva in via definitiva il PIP di località Mattine: 33 lotti disponibili per attività artigianali e commerciali per i prossimi 10 anni

Di:
Carmela Di Marco
Foto Municipio Agropoli

La Giunta comunale di Agropoli, guidata dal sindaco Roberto Mutalipassi, ha sancito l’approvazione definitiva del Piano degli Insediamenti Produttivi (PIP) per la località Mattine tramite la deliberazione n. 520 dello scorso 18 settembre. L’iter contabile e urbanistico, che aveva visto un passaggio chiave il 17 luglio con la riapprovazione e la rimodulazione degli atti, giunge così a conclusione. Successivamente alla pubblicazione dell’avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC n. 44 del 17 agosto 2026) e alla messa a disposizione della documentazione sull’Albo Pretorio online, non si sono registrate osservazioni, opposizioni o contributi partecipativi nei termini fissati dalla legge. Di conseguenza, il PIP è a tutti gli effetti un piano esecutivo.

Le caratteristiche del Piano: 33 lotti per artigianato e commercio

Il Piano degli Insediamenti Produttivi di Mattine avrà una validità di 10 anni e metterà a disposizione del tessuto economico locale 33 lotti con metrature differenti. Con l’entrata in vigore del provvedimento, diventano operativi gli indici di cubatura e le superfici previste per l’insediamento e lo sviluppo di attività commerciali e artigianali.

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Gli imprenditori interessati ad avviare un intervento nell’area dovranno presentare la propria progettazione nel pieno rispetto del regolamento d’attuazione, purché in possesso del relativo titolo di proprietà. Contestualmente, la formalizzazione dello strumento esecutivo consentirà al Comune di Agropoli di accedere a nuovi canali di finanziamento pubblico, destinati al potenziamento e al completamento delle infrastrutture primarie e secondarie nella zona periferica di Mattine.

Informazioni utili e consultazione degli atti

Tutta la documentazione tecnica relativa al PIP è stata integrata nel sito istituzionale del comune di Agropoli, accessibile liberamente all’interno della sezione “Urbanistica e governo del territorio”. Per richiedere chiarimenti procedurali o consultare i dettagli relativi alle modalità di presentazione dei progetti, gli operatori possono rivolgersi agli uffici dell’Area 5 (Governo del territorio, Pianificazione, edilizia privata e urbanistica), guidata dal responsabile ingegnere Agostino Sica.

Le dichiarazioni del sindaco Roberto Mutalipassi

L’adozione definitiva dello strumento urbanistico segna una tappa strategica per l’Amministrazione comunale. Il sindaco Roberto Mutalipassi ha espresso soddisfazione per il traguardo raggiunto:

«Con l’approvazione definitiva del PIP di Mattine vogliamo dare un ulteriore impulso all’economia cittadina. Un percorso lungo e tutt’altro che semplice quello compiuto, giunto finalmente a compimento. Sappiamo che ci sono imprenditori pronti ad investire nella nostra città, proprio per l’attrattività e le potenzialità che la stessa ha dimostrato di avere. Come Amministrazione siamo attenti a queste dinamiche e compiamo i passi utili per favorirle».

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