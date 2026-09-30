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Miss Cilento nel Mondo 2026 è la ventenne Giorgia Radano

La ventenne di Casalvelino Giorgia Radano vince Miss Cilento nel Mondo 2026 ad Ascea Marina. Studentesse di canto lirico e promessa della moda.

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Luisa Monaco
Di:Luisa Monaco
Appassionata di fotografia, studia all'accademia delle arti. Ama scrivere e disegnare, segue la politica e la cronaca del suo territorio.
Giorgia Radano

È Giorgia Radano, ventenne originaria di Casal Velino, la nuova Miss Cilento nel Mondo 2026. La giovane studentessa di canto lirico presso il Conservatorio di Musica “San Pietro a Majella” di Napoli ha sbaragliato la concorrenza nella finalissima andata in scena in Piazza Europa ad Ascea Marina. L’appuntamento ha rappresentato il gran finale della ventitreesima edizione della storica kermesse organizzata dalla Lino’s Production e brillantemente condotta da Chiara Bertolini, vincitrice del titolo nel 2018.

Passione per la moda e grandi ambizioni

Studentessa dedita alla musica ma con le idee chiare sul proprio futuro, Giorgia unisce allo studio accademico una forte passione per la moda e la fotografia. Nel corso dell’anno si è distinta in diversi concorsi di bellezza, guadagnando visibilità e consenso anche sul web e sui social media. Giunta all’atto conclusivo della manifestazione forte della fascia di Miss Carnevale 2026, la giovane cilentana ha conquistato la giuria grazie a una combinazione di portamento, eleganza e determinazione, sostenuta costantemente dalla propria famiglia nel percorso di crescita personale e professionale.

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Le parole del patron Lino Miraldi

Il patron e talent scout Lino Miraldi ha espresso grande entusiasmo per il traguardo raggiunto dalla giovane, sottolineando non solo l’aspetto estetico ma anche le doti artistiche che arricchiscono il suo profilo: “Giorgia è un connubio perfetto tra bellezza, amore per la moda, classe e talento; sicuramente nei prossimi anni si toglierà tante soddisfazioni. Ha iniziato a sfilare con me da quando aveva soli 10 anni e adesso finalmente ha iniziato a volare. Per chi non lo sapesse Giorgia è anche una brava cantante e suona il violino divinamente”.

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