Pisciotta e Rodio accolgono Cosenza per il gemellaggio di Sant’Aniello

Il gemellaggio spirituale e culturale della Rete delle Città di Sant’Aniello entra ufficialmente nel vivo con il pellegrinaggio dei fedeli di Cosenza a Pisciotta e Rodio. L’appuntamento unisce le comunità nel segno della devozione verso il Santo Abate, valorizzando al contempo le radici storiche, le tradizioni e il patrimonio culturale dei territori coinvolti.

Il programma della visita tra Pisciotta e Rodio

La giornata del 3 ottobre rappresenta un momento centrale per il cammino della rete recentemente costituita, che unisce le località di Guarcino, Rodio, Cosenza, Sant’Agnello, Gragnano e Pisciotta. I fedeli della Parrocchia di San Aniello Abate di Cosenza, guidati da don Salvatore Fuscaldo, raggiungono il Cilento per un programma ricco di appuntamenti religiosi e istituzionali.

L’accoglienza ufficiale si tiene in mattinata a Pisciotta alla presenza del parroco don Olgierd Nyc, della comunità locale e dell’Arciconfraternita di Sant’Agnello Abate. Segue la visita guidata nel centro storico e la solenne Santa Messa nella Chiesa Madre, presieduta da S.E. Mons. Vincenzo Calvosa, Vescovo della Diocesi di Vallo della Lucania. Nel pomeriggio, i partecipanti si trasferiscono a Rodio per visitare il Santuario di Sant’Aniello e Palazzo Landulfo, accolti dal parroco don Salvatore Monterosso.

Gli obiettivi e la nascita della Rete delle Città di Sant’Aniello

L’iniziativa persegue finalità ben precise mirate a rafforzare i legami tra le comunità. Come sottolineato dai promotori, la rete “vuole preservare e diffondere il culto del Santo, riconoscendo in esso un tassello importante delle nostre identità culturali e, nel contempo, vuole valorizzare e promuovere i territori di appartenenza, attraverso scambi, finalizzati alla crescita spirituale delle comunità coinvolte”.

Il percorso di condivisione è iniziato a maggio 2024 in seguito al primo pellegrinaggio compiuto da Pisciotta e Rodio verso Guarcino. La visita è stata successivamente ricambiata nel settembre del 2025 da una nutrita delegazione di fedeli guarcinesi, ponendo le basi per l’allargamento del gemellaggio religioso. L’alleanza territoriale è aperta anche ai Comuni sede delle parrocchie, registrando già l’adesione ufficiale delle amministrazioni di Pisciotta e Gragnano.

Prospettive future e valorizzazione digitale del culto

L’impegno della rete guarda già ai prossimi traguardi organizzativi e di promozione culturale. È attualmente in fase di completamento un portale web dedicato, concepito per approfondire “la vita edificante di Sant’Aniello – patrono anche di Napoli- fatta di carità ed umiltà: un contributo alla conoscenza del santo, per celebrarne l’amore di noi tutti!”.

Il cammino di fede e promozione territoriale ha già fissato il prossimo grande appuntamento di rilievo. È infatti in programma per il 2027 il grande pellegrinaggio unitario, che vedrà convergere a Guarcino tutte le delegazioni cittadine aderenti alla rete per un momento di condivisione collettiva.