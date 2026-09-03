Agropoli, torna l’Oktoberfest Cilento: 10 giorni di musica, gastronomia e birra

Dal 2 all’11 ottobre, l’area mercatale di Agropoli ospiterà la seconda edizione dell’Oktoberfest Cilento, trasformando la cittadina cilentana nel punto di riferimento per gli amanti della cultura e della gastronomia germanica. Dopo il riscontro positivo registrato al debutto dello scorso anno, l’appuntamento si rinnova con una struttura ampliata e un programma di intrattenimento serale pensato per attrarre residenti, visitatori e turisti.

Musica, capienza e dettagli dell’evento

L’infrastruttura allestita per l’occasione garantisce una capienza di circa 1.500 persone, offrendo uno spazio accogliente e coperto per far fronte ad ogni esigenza logistica. Il palinsesto dell’evento prevede spettacoli musicali ogni sera, con la partecipazione di band e gruppi dal vivo provenienti da ogni provincia della Campania, garantendo una proposta artistica variegata per l’intera durata della manifestazione.

Le parole dell’ideatore Rodolfo Sodano

L’iniziativa nasce da un’idea del promoter Rodolfo Sodano, che ha lavorato al consolidamento del format potenziandone l’offerta ricreativa e culinaria.

“Siamo molto soddisfatti del risultato ottenuto lo scorso anno e abbiamo voluto lavorare per rendere questa seconda edizione ancora più ricca e coinvolgente. L’obiettivo è offrire al pubblico dieci giorni di festa, musica e gastronomia, valorizzando al tempo stesso il territorio e creando un’occasione di incontro per famiglie, giovani e visitatori. Invito tutti a venirci a trovare per vivere insieme l’atmosfera dell’Oktoberfest e degustare i piatti della tradizione bavarese accompagnati da un’ottima birra”, dichiara Rodolfo Sodano.

Gastronomia tipica e partnership locali

Il cuore dell’Oktoberfest agropolese sarà rappresentato dall’offerta enogastronomica: i visitatori potranno degustare le tipicità della cucina bavarese — come brezel, bratwurst, stinchi di maiale e cotolette — affiancate da selezioni di birre bavaresi tradizionali.

La manifestazione si avvale del patrocinio ufficiale della Città di Agropoli ed è realizzata grazie al contributo di partner territoriali quali Planet, BCC Aquara e la sede cittadina dell’Università Pegaso. L’appuntamento è fissato per dieci serate consecutive presso l’area mercatale, con ingresso aperto a famiglie, giovani e appassionati.