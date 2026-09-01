“Oktoberfest Cilento” 2026 ad Agropoli: 10 giorni di tradizione bavarese, domani la conferenza stampa di presentazione

Tutto pronto per il ritorno dell’Oktober Fest Cilento ad Agropoli. Dal 2 all’11 ottobre 2026, l’evento trasformerà la città nella capitale campana della cultura e della gastronomia bavarese. La manifestazione, giunta alla seconda edizione, nella sua nuova veste, consolida l’eredità storica delle 15 stagioni nate nello storico locale Beermania.

Dopo aver registrato oltre 30.000 presenze nel corso dell’ultima edizione, l’a manifestazione ‘evento punta a riconfermarsi come un appuntamento di riferimento a livello regionale e nazionale, in grado di promuovere la destagionalizzazione dei flussi turistici nel territorio salernitano.

La nuova location e i dettagli dell’edizione 2026

L’evento sarà ospitato, anche quest’anno, presso l’Area Mercatale di Via Sandro Pertini ad Agropoli. Per accogliere i visitatori è stata allestita una tendostruttura riscaldata da oltre 1.000 posti a sedere, progettata per ricreare fedelmente le ambientazioni dei tradizionali tendoni di Monaco di Baviera.

L’area sarà aperta tutte le sere, mentre il sabato e la domenica l’accesso sarà garantito anche a pranzo. Per agevolare l’afflusso dei visitatori, sia l’ingresso alla struttura sia il parcheggio saranno completamente gratuiti per l’intera durata dei dieci giorni.

Enogastronomia e intrattenimento dal vivo

L’offerta gastronomica proporrà i piatti simbolo della tradizione bavarese affiancati dalla classica Oktoberfestbier. La programmazione serale prevederà un palinsesto di spettacoli dal vivo con band folk, DJ set e momenti di intrattenimento pensati per un pubblico eterogeneo e per le famiglie.

Presentazione ufficiale domani all’Hotel Serenella di Agropoli

Il programma completo e le novità dell’edizione 2026 verranno presentati ufficialmente domani, mercoledì 2 settembre alle ore 19:00, presso l’Hotel Serenella (Lungomare San Marco 140, Agropoli), in un incontro aperto alla cittadinanza e agli operatori del settore.