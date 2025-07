Agropoli, tutto pronto per l’Oktoberfest Cilento 2025: un’autentica esperienza bavarese

L’Oktoberfest Cilento è pronto a scrivere una nuova pagina nella storia degli eventi del Sud Italia. Dopo 15 edizioni di successo ospitate nel celebre locale Beermania di Agropoli, il festival della birra più atteso dell’anno cambia volto e si rinnova completamente: una nuova location, ma lo stesso spirito autentico che da sempre anima questa festa in stile bavarese.

L’edizione 2025

L’edizione 2025 si svolgerà dal 3 al 12 ottobre presso l’Area Mercatale – Via Sandro Pertini, Agropoli (SA). L’associazione Iris APS, in collaborazione con Planet Beverage Srl e con il patrocinio del Comune di Agropoli, ha deciso di fare un passo decisivo verso la crescita: l’Oktoberfest Cilento 2025 si svolgerà in una vera tendostruttura riscaldata da oltre 1.000 posti a sedere, che riproduce l’atmosfera dei grandi tendoni di Monaco di Baviera. Uno spazio coperto, accogliente e dotato di tutti i comfort per vivere dieci giorni all’insegna del divertimento, del gusto e della condivisione. Tradizione bavarese, cuore cilentano

L’obiettivo è ambizioso

Trasformare Agropoli e il Cilento in un punto di riferimento regionale per gli amanti della birra, della musica e della cultura tedesca. Durante l’evento si potranno gustare i grandi classici della gastronomia bavarese: stinco di maiale al forno, pollo alla brace, cotoletta schnitzel, würstel, bretzel appena sfornati e, naturalmente, la celebre Oktoberfestbier. Ogni serata sarà accompagnata da musica dal vivo, band folk, DJ set e momenti di animazione per tutte le età.

Un’esperienza autentica

Un’occasione perfetta per trascorrere tempo in compagnia, scoprire sapori nuovi e sentirsi parte di una festa davvero unica nel suo genere. Un ponte tra culture Oktoberfest Cilento nasce per portare un pezzo di Baviera nel cuore del Cilento, ma anche per valorizzare l’identità locale, incrementare il turismo fuori stagione e creare un’occasione di aggregazione che unisca tradizione europea e ospitalità cilentana.