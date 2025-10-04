Agropoli, buona la prima per l’Oktoberfest Cilento: ieri boom di presenze per il taglio del nastro

Ha preso il via nel pomeriggio di ieri, venerdì 3 ottobre, ad Agropoli, la prima edizione dell’Oktoberfest Cilento, un evento che unisce l’energia e i sapori della tradizione bavarese. La festa si tiene presso l’Area Mercatale di Via Sandro Pertini, dove è stata montata una tendostruttura riscaldata capace di ospitare oltre 1.000 posti a sedere al coperto.

Ieri il taglio del nastro

L’evento proseguirà fino a domenica 12 ottobre. Dopo 15 edizioni tenute nel locale Beermànìa sul lungomare, questa nuova edizione segna un nuovo percorso: location più grande, durata maggiore (dieci giorni), impostazione più strutturata. L’obiettivo, dichiarano gli organizzatori, è far diventare l’Oktoberfest Cilento un appuntamento fisso per il Cilento, per la provincia di Salerno e per tutta la Campania. Ogni sera musica dal vivo, DJ set, band folk.

Tra birra, cibo e divertimento

L’evento mira non solo al divertimento, ma anche a creare un punto di riferimento per la cultura, la gastronomia e il turismo locale, soprattutto in questo periodo autunnale. L’Oktoberfest Cilento 2025 promette di essere molto più di una semplice festa: è un ponte tra culture, un’esperienza culturale e gastronomica che arricchisce il territorio, con la speranza che diventi una tradizione annuale.