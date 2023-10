Agropoli, tutto pronto per la 14esima edizione dell’Oktoberfest al “Beermania”

È tempo di alzare i boccali e indossare i lederhosen, perché sta per tornare l’Oktoberfest ad Agropoli. La celebre festa della birra, giunta alla sua 14a edizione, è pronta a scaldare i cuori e i palati di tutti gli amanti della tradizione bavarese dal 12 al 16 ottobre 2023, a partire dalle ore 19:00, presso il Beermania, con l’eccezione della Domenica che offrirà la possibilità di pranzare in stile bavarese.

“Beermania”: un punto di riferimento per il Cilento

Beermania vanta quasi 20 anni di attività ad Agropoli, nella suggestiva cornice del Lungomare San Marco. Il locale, negli anni, è diventato un vero e proprio punto di riferimento sia per la città agropolese, che per tutto il comprensorio cilentano. Per questo motivo, per la festa della birra, sono previste presenze da tutti i Comuni limitrofi.

Oktoberfest Beermania, Agropoli

Il programma

Cinque serate all’insegna della gastronomia e della musica, animeranno la costa cilentana offrendo l’opportunità di assaporare prelibatezze tipiche della Baviera e di degustare la birra originale dell’Oktoberfest, direttamente importata da Monaco di Baviera. L’atmosfera sarà densa di allegria e divertimento grazie a un mix perfetto di cibo, bevande di qualità e musica coinvolgente.

Pretzel e l’originale birra Oktoberfest Bier

Protagonista indiscussa delle serate: l’originale birra Oktoberfest Bier

Non mancheranno i piatti tipici bavaresi come pretzel, würstel, crauti e molti altro. Rodolfo Sodano, il gestore del locale, porta con se anche l’esperienza di Monaco. Ogni anno, infatti, partecipa ad uno dei più grandi ed attesi eventi della Germania e non solo.

Oktoberfest: il più grande evento al mondo

Amanti della birra oppure no, l’Oktoberfest rappresenta un vero e proprio tuffo nella tradizione bavarese, un’esperienza da vivere almeno una volta nella vita tra folklore e un’atmosfera magica.

La festa popolare più grande al mondo, con i suoi 7 milioni di visitatori l’anno, affascina per la sua tipica ambientazione, per i suoi usi e costumi con radici profonde.

Oktoberfest, Germania

Protagonista, indiscussa, delle cinque serate, insieme alla musica e alla tradizione bavarese, ovviamente sarà la birra: la straordinaria “Oktoberfest Bier” proveniente, direttamente, dalla Germania.

Appuntamento dal 12 al 16 ottobre

L’Oktoberfest di “Beermania“, si preannuncia ricca di ingredienti per trascorrere serate in compagnia sorseggiando dell’ottima birra da soli o in compagnia.

Beermania, Agropoli

Pronti a sollevare il vostro boccale e brindare a un’esperienza unica nel cuore del Cilento? Beermania vi aspetta ad Agropoli dal 12 al 16 ottobre!