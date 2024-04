ViniAgropoli: la 1^edizione dell’evento dedicati al vino presso il museo la Fornace ad Agropoli

L’Associazione “La Fornace Aps” presenta la prima edizione del “ViniAgropoli“. Saranno due giornate dedicate ai produttori ed ai prodotti vitivinicoli, sette produttori vitivinicoli unitisi, col comune di Agropoli, in un Patto d’intesa volto alla valorizzazione del patrimonio viticolo presente sul territorio Agropolese.

L’iniziativa

L’iniziativa prevede due giornate presso il Museo La Fornace, sabato 4 maggio 2024 dalle ore 16.00, dove, oltre all’esposizione e la degustazione dei vini Agropolesi, è prevista una presentazione del suddetto Patto di Intesa. Subito dopo seguirà la degustazione allietata da musica jazz del “JAzz Reverber Trio”, e domenica 5 Maggio dalle 9.00, dove l’esposizione e la degustazione si unirà al mercatino Slow food presente ogni prima domenica sempre presso il Museo La Fornace.

“Finalmente, con gioia, posso dire che, il “ViniAgropoli”, che fino a qualche mese fa era solo un progetto su carta, per noi associati, diventa realtà. Progetto su cui abbiamo inizato a lavorare già nel gennaio 2023, dopo “wineChristmas” che era un pò un anticipo di quello che sarebbe stato il futuro e prossimo “Viniagropoli” .

Lo scopo dell’evento

Lo scopo di questo evento, e quello della nostra associazione, è di essere da supporto allo sviluppo e alla conoscenza di un prodotto, il vino agropolese, non solo in ambito agricolo ma anche turistico -dichiara il presidente dell’associazione “la Fornace” Giovanni Giubileo – per l’occasione, abbiamo scelto per la prima edizione, il museo La Fornace da cui ha preso il nome la nostra associazione. Ci teniamo a ringraziare il Comune di Agropoli per averci autorizzato e supportato ed hanno reso possibile tutto questo.

Ringrazio inoltre tutti i soci dell’associazione La Fornace per essere parte integrante di questa iniziativa, ringrazio le 7 cantine, Polito – Botti – Greco – Cardone – Cocozza – Marino e Astone, per averci dato la possibilità di questa meravigliosa collaborazione e ringrazio gli ospiti che hanno accettato questo nostro invito a discutere di un prodotto Cilentano ma in Primis Agropolese che merita tanta attenzione e merita di essere conosciuto a livello nazionale e non solo.

Due appuntamenti

Saranno due giornate che vedranno come unici protagonisti i produttori e prodotti vitinicoli, un piacevole e raffinato incontro tra volti noti per essere esperti in questo settore, un piacevole momento per stare insieme allietato da buona musica, un modo per ammirare il bene comune e guardare la città con altri occhi.

L’evento è patrocinato dal Comune di Agropoli. Vi aspettiamo numerosi, l’ingresso all’evento è gratuito”.