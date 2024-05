Prosegue la rassegna DOC: nuovo appuntamento ad Ascea

Sabato 11 maggio 2024, alle ore 18.30, presso Palazzo Ricci – De Dominicis ad Ascea, un nuovo appuntamento con la rassegna DOC a cura di Maria Grazia Caso. L’evento, dal titolo Biopiratas – A Carta de São Luis, si inserisce all’interno del Mediterraneo Video Festival ACM e propone la proiezione del film omonimo di Manuel Franceschini, seguito da un incontro con esperti e una cena degustazione a tema.

Un film per difendere i saperi indigeni

Il film Biopiratas – A Carta de São Luis racconta la storia di 23 sciamani provenienti da diverse nazioni indigene brasiliane che, nel dicembre del 2000 a São Luís do Maranhão, redassero la toccante “Lettera di São Luís”. Attraverso questo documento, gli sciamani contestavano i brevetti di forme di vita e conoscenze tradizionali associate, minacciate dalle multinazionali farmaceutiche. La loro battaglia portò alla firma della Carta di São Luís, un importante passo avanti nella tutela della biodiversità e dei saperi ancestrali.

Un incontro con esperti e una cena degustazione

Dopo la proiezione del film, seguirà un incontro con il dott. Vincenzo Pizza e il prof. Eugenio Luigi Iorio (da remoto), e la testimonianza dello sciamano colombiano Carlos Marmolejo Mesa (da remoto). Gli esperti discuteranno l’importanza della biodiversità e dei saperi tradizionali nella medicina non tradizionale, offrendo al pubblico un’occasione unica per approfondire questi temi.

La serata si concluderà con una cena degustazione a tema, proposta da Carmela Baglivi di Genuini Cilento. Il menu, dal titolo “Le antiche saggezze alimentari”, proporrà piatti a base di cereali e verdure spontanee, accompagnati da olio Colline di Zenone, gelato artigianale della Gelateria Di Matteo, vino dell’azienda agricola Le Grazie e prodotti tipici di Raimo.

Un evento per riflettere sul futuro del nostro pianeta

La rassegna DOC, con la proiezione del film Biopiratas – A Carta de São Luis e l’incontro successivo, invita il pubblico a riflettere su tematiche cruciali come la tutela della biodiversità, la valorizzazione dei saperi tradizionali e il ruolo della medicina non tradizionale nel panorama attuale. Un evento da non perdere per chi è interessato a questi temi e desidera approfondire la propria conoscenza del mondo che ci circonda.