Salernitana Femminile: goleada al Cerreto Sannita

Ventesima ed ultima uscita ufficiale, nella regular season, per la Salernitana Femminile capeggiata dal patron Domenico Pizzicara impegnata in casa contro il Libertas Cerreto: finisce 10-0 un match senza storia che premia le padrone di casa. La partita, cosi, lascia in classifica al quinto posto la formazione di capitan Lisanti, e compagne, balzata a 36 punti.

La sfida del ventiduesimo turno del girone D di Serie B, l’undicesimo del girone di ritorno, disputata al Palazzetto dello Sport di Pontecagnano vede la Salernitana arrivare dalla sosta obbligatoria da calendario mentre le ospiti dalla sconfitta con la corazzata CMB. Mister Lanteri si affida dal primo minuto a D’Urso tra i pali con Palumbo, D’Errico, Villano e Antonia Giugliano come elementi di movimento.

Salernitana Femminile – Cerreto Sannita: la gara

La Salernitana Femminile vince una sfida di fine stagione contro la formazione beneventana, ultima della classe, giunta a Pontecagnano con una rosa rimaneggiata e piena di giovani. Gara a senso unico sin dal primo tempo che vede la truppa di Lanteri avanti con i guizzi di Palumbo e Salemme. La numero 4, poi, trova la personale doppietta mentre Galan firma il poker granata poco prima della metà della prima frazione. Sono D’Errico e Villano, poi, a chiudere sul 6-0 che porta le squadre negli spogliatoi.

Nella ripresa il copione non cambia con D’Errico, Galan e Villano a centrare tutte la seconda rete di giornata e con Antonia Giugliano a portare il suo nome sul tabellino delle marcatrici. Termina cosi 10-0, la Salernitana Femminile 1970 tornerà sul parquet nella post season dove per i play-off promozione sarà di scena, in trasferta, nella tana della temibilissima Futsal Irpinia, seconda forza del torneo.

Il tabellino

Salernitana Femminile 1970- Libertas Cerreto 10-0 (6-0 p.t.)

Salernitana Femminile 1970: D’Urso, D’Errico, Lisanti, Gonzalez, Salemme, Romano, Cipolletta, Villano, Palumbo, Di Monaco, A. Giugliano. All: Lanteri

Cerreto Sannita: Galdiero, Bianco, Pacifico, Parente, Mazzacane, Porto All: –

Reti Pt Palumbo, Salemme, Salemme, Galan, D’Errico, Villano

St D’Errico, A. Giugliano, Villano, Galan

Arbitri: Garofalo-Petraglia Crono: Pisano