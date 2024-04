Eboli, Associazioni contro ogni violenza di genere: apprezzamento all’incontro per la sottoscrizione del protocollo d’intesa

Soddisfazione e apprezzamento: le Associazioni della rete contro ogni violenza di genere prendono parte all’incontro per la sottoscrizione del Protocollo d’Intesa tra la Cooperativa Insieme, l’Associazione CittadinanzaAttiva e il Comune di Eboli e plaudono ai chiarimenti.

«Preliminarmente esprimiamo soddisfazione per i chiarimenti ricevuti in tale sede dal Sindaco, Avv. Conte e dall’Assessora alle Politiche Sociali, che hanno accolto le nostre sollecitazioni e riconosciuto la necessità che i servizi di cui al Protocollo vengano erogati in luoghi fisicamente distinti e distanti e affidati ognuno ad associazioni specializzate e formate nei singoli ambiti di intervento», scrivono le associazioni che fanno parte della rete contro ogni violenza di genere. «Per tali ragioni auspichiamo che questo progetto si traduca in un’attività che sia pienamente rispondente alla normativa nazionale ed internazionale, in un’ottica di reale e funzionale implementazione dei servizi, con specializzazione e professionalità», dicono le rappresentanti della rete antiviolenza.

La nota stampa

Immediatamente dopo la divulgazione di una nota stampa diffusa dal Comune di Eboli, nei giorni scorsi, si era registrata la presa di posizione da parte delle associazioni che fanno parte della rete contro ogni violenza di genere che ne avevano bocciato terminologia e modalità. Stessa presa di posizione si era registrata anche dopo la nota stampa del consigliere delegato alle Pari Opportunità Pasquale Ruocco. «La presenza della Rete Antiviolenza e del Centro Antiviolenza Ginevra, già operante sul territorio ebolitano, ha rappresentato un momento significativo, evidenziando l’impegno comune nella lotta contro la violenza di genere», sottolineano. Fondamentale è la collaborazione tra istituzioni e organizzazioni per garantire un supporto efficace e tempestivo alle vittime di violenza e per promuovere una cultura di prevenzione e rispetto.

L’invito da parte dell’amministrazione comunale ebolitana

Le Associazioni della rete contro ogni forma di Violenza di Genere accolgono con favore l’invito rivolto a lavorare attivamente e sinergicamente all’interno dell’ambito del richiamato Protocollo, rendendosi disponibili a cooperare per trovare strategie comuni di intervento, con l’unico obiettivo, sempre perseguito e che sempre si perseguirà, di garantire la tutela delle donne, delle minori e dei minori vittime di violenza.