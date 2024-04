Eboli: sportello d’ascolto per donne vittime di violenza e autori di maltrattamenti

Il Comune di Eboli, la Società Cooperativa Sociale Insieme e l’Associazione Cittadinanzattiva Campania Eboli sottoscrivono un Protocollo d’intesa finalizzato a creare una rete tra le associazioni che si occupano della tutela dei diritti dei più deboli sul territorio e contrastare il fenomeno delle varie forme di violenza, prima fra tutte quella sulle donne.

Attivazione del centro

In particolare il protocollo prevede l’attivazione di un Servizio Centro Ascolto polivalente, denominato Lo Specchio, destinato all’ascolto e presa in carico di donne vittime di violenza, di uomini maltrattanti e maltrattati, di persone dedite all’uso di sostanze stupefacenti e/o vittime di altre forme di dipendenza patologica, con l’organizzazione di attività di prevenzione attraverso percorsi nelle scuole, nonché il collegamento con il Percorso Rosa attivo presso l’ospedale Maria SS. Addolorata di Eboli, e la collaborazione con altri soggetti attivi sul territorio per il contrasto alle suddette problematiche.