Agropoli: tornano le domeniche della prevenzione promosse dal Rotary Club Paestum

Tornano gli appuntamenti con le giornate di prevenzione promosse dal Rotary Club Paestum Centenario, in collaborazione con l’Avis e il comune di Agropoli. Proprio nel centro cilentano, domenica 12 maggio sono previsti due appuntamenti. Promosse, infatti, visite gratuite per allergie e dermatiti con i dottori Vincenzo Patella e Paola Nappa.

L’appuntamento del 12 maggio

L’appuntamento è in programma dalle 9 alle 13 presso l’Avis comunale di Agropoli, con sede in via Cannetiello 26. Per potersi sottoporre alla visita è obbligatoria la prenotazione al numero 0974 271750 dalle 8 alle 13 e dalle 15 alle 20.

L’importanza della prevenzione

La prevenzione è fondamentale nella diagnosi precoce di molte malattie. Per questo motivo il Rotary Club Paestum Centenario ha istituto le Domeniche della Prevenzione durante le quali medici specialisti saranno a disposizione per offrire screening gratuiti e consigli utili sulle patologie maggiormente diffuse.