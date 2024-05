Sala Consilina, la mamma di Asia: “Grazie Presidente Mattarella, con le sue parole ci dà coraggio”

Per la prima volta, attraverso la pagina ufficiale del Quirinale, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella ha scritto un post su Instagram.

La storia di Asia

Lo ha fatto per mandare un messaggio ad Asia, la ragazzina di Sala Consilina, che sta combattendo contro un brutto male e che ha dovuto affrontare non solo la malattia, ma anche la cattiveria e la stupidità degli hater che attraverso i social le hanno rivolto numerose offese. Il Presidente Mattarella le ha infatti scritto: “Asia ho visto il tuo video e sei bravissima! Complimenti per la tua forza e auguri. Sergio Mattarella”.

Il messaggio della mamma di Asia

La mamma di Asia, Rossana, raggiunta da tantissimi messaggi di solidarietà e supporto, ha voluto diffondere un video messaggio di ringraziamento, anche nei confronti dei giornalisti che hanno veicolato la notizia che è arrivata al Presidente Mattarella.

“La gentilezza dimostrata dal presidente Mattarella nei confronti di Asia, ha detto Rossana, mi ha commossa profondamente, donandole una grande forza interiore. Raccontare la nostra esperienza ha aiutato mia figlia a comprendere il suo coraggio e a capire che ci sono molte persone buone che la circondano, a differenza di chi l’ha offesa sui social. Desidero ringraziare tutti coloro che ci sono stati vicini, in particolare il personale medico e infermieristico del Santobono, che sono stati fondamentali durante questo percorso. Attendiamo con speranza un futuro dove potremo festeggiare insieme al presidente a Roma la guarigione di Asia.”