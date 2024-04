Sala Consilina: ritrovata l’auto utilizzata per la tentata rapina ad un portavalori diretto all’ufficio postale

L’automobile utilizzata stamattina da una banda di almeno 5 malviventi per tentare di rapinare un portavalori diretto all’ufficio postale di Sala Consilina, in via Mezzacapo, è stata ritrovata dai Carabinieri. Si tratta di una Jeep Renegade, trovata a Sala Consilina vicino allo svincolo autostradale dell’A2 del Mediterraneo.

Indagini per scovare i responsabili

Le indagini sono in corso per identificare i responsabili dell’azione criminale. Uno dei malviventi, armato di un mitra, ha cercato di fermare il portavalori per ottenere un cospicuo bottino, ma i vigilantes sono riusciti a fuggire. Il malvivente ha poi tentato di entrare nell’ufficio postale vicino, senza successo, poiché i dipendenti avevano attivato tutte le misure di sicurezza per proteggersi.

La banda si è data alla fuga

La banda è quindi scappata senza riuscire a rubare nulla.