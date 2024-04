Sala Consilina: tentata rapina ad un portavalori e all’ufficio postale nella centralissima via Mezzacapo

Una tentata rapina ha scosso la cittadina di Sala Consilina nella tarda mattinata di oggi. Un portavalori stava trasportando una cospicua somma di denaro verso l’ufficio postale locale quando è stato inseguito da un’auto.

I fatti

Dalla vettura è sceso un uomo armato, che sembra fosse in possesso di un mitra, e ha cercato di bloccare il veicolo per mettere in atto la rapina. I vigilantes nel mezzo si sono dati alla fuga, mentre il malvivente ha a quel punto tentato di entrare nelle vicino ufficio postale della centralissima di Via Mezzacapo.

Fortunatamente, il personale dell’ufficio postale ha prontamente chiuso le porte dopo aver assistito alla scena, impedendo al rapinatore entrare. I banditi sono dunque fuggiti a mani vuote.

L’intervento

Sul posto sono intervenuti i carabinieri per avviare le indagini e cercare di identificare i responsabili dell’attentato. Sempre questa mattina, nelle prime ore della giornata, era stato messo in atto un tentativo di furto, a Trinità di Sala Consilina nella filiale della Compas. Anche qui i ladri non sono riusciti nel loro intento e si sono dati alla fuga a mani vuote.