Battipaglia: rapina a mano armata in farmacia. Caccia ai malviventi

Due malviventi a bordo di uno scooter hanno rapinato una farmacia di Viale della Libertà a Battipaglia. Il fatto è avvenuto nel pomeriggio verso le 17:30.

Il modus operandi

I due delinquenti, entrambi con il volto coperto da un casco integrale, sono entrati in farmacia. Uno di loro, con una pistola in pugno, avrebbe minacciato le addette facendosi consegnare il denaro in cassa. Il complice, invece, attendeva all’esterno a bordo dello scooter.

Rapina lampo

L’azione è stata fulminea: in pochi istanti i rapinatori si sono impossessati del bottino, circa mille euro, e sono scappati a bordo dello scooter facendo perdere le loro tracce. La notizia si è diffusa soltanto oggi.

Indagini in corso

Sul posto sono giunti i Carabinieri della Compagnia di Battipaglia che hanno avviato le indagini del caso. I militari stanno visionando le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona per cercare di identificare i due malviventi.