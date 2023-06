Battipaglia: Sono 19 le nuove telecamere in arrivo in Città nell’ambito del progetto “Legalità 2014-2020”

Il Ministero dell’Interno ne ha dato ufficialmente notizia pubblicando la graduatoria definitiva del POC destinato alle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. Tra questi Comuni c’è anche quelli di Battipaglia che, attraverso la Sindaca Francese conferma nei dettagli la notizia. “L’amministrazione comunale – si legge nella nota stampa ufficiale – ha ottenuto un finanziamento di 150mila euro a valere sul Programma Operativo Complementare (POC) “Legalità” 2014-2020. L’istruttoria, seguita dall’Ufficio Tecnico guidato dall’ingegnere Carmine Salerno e dalla Polizia Locale al comando del Colonnello Gerardo Iuliano”.

L’installazione delle telecamere

Il finanziamento ottenuto servirà all’installazione sul territorio comunale di 19 telecamere di videosorveglianza con lettura targhe che saranno posizionate in punti strategici della città per controllare ingresso e uscita dei veicoli dal centro urbano. Le telecamere si andranno ad aggiungere alle 8 già installate nel giugno dello scorso anno e alle ulteriori 4 installate nel centro cittadino nei mesi scorsi.

«Si tratta di una risposta, con i fatti, all’esigenza di sicurezza agitata da molti in queste settimane – afferma la sindaca Cecilia Francese -. Questo finanziamento l’avevamo chiesto da tempo e ora accogliamo i frutti del lavoro che abbiamo messo in campo. Non è con le nuove telecamere che si risolve in maniera definitiva il problema sicurezza ma è un valido deterrente. Un ringraziamento per questo risultato va all’Ufficio Tecnico e al Comando della Polizia Locale».

44 le telecamere attive

Con questo nuovo intervento le telecamere installate sul territorio comunale di Battipaglia salgono a 44 (25 sono già attive), ulteriori 56 telecamere, invece, sono posizionate in zona ASI.

Nei giorni scorsi, proprio grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza già presenti, è stato possibile individuare e assicurare alla giustizia gli autori di alcuni furti e rapine avvenuti ai danni di cittadini battipagliesi.