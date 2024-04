Bimbo sbranato da pitbull: domani le esequie del piccolo Francesco Pio

Saranno celebrati domani mattina alle ore 12.00 nella Parrocchia di San Giuseppe e Fortunato di borgo Aversana a confine tra i Comuni di Eboli e di Battipaglia i funerali del piccolo Francesco Pio, il bimbo di tredici mesi sbranato da due pitbull lunedì mattina presto nel cortile di una abitazione di Campolongo, a Marina di Eboli.

La cerimonia funebre

Il rito funebre sarà officiato da don Franco Roca e farà ritrovare in preghiera le due comunità locali, quella di Eboli dove è accaduta la tragedia e quella di Battipaglia da cui proviene la donna ed entrambe drammaticamente colpite da una storia che ha la lasciato il segno e che probabilmente poteva essere evitata.

Accanto a mamma Paola Ferrentino si stringono i familiari, i parenti, gli amici. Le stesse persone che in queste ore difficili stanno cercando di alleggerirle il peso di una così drammatica situazione che lascerà il segno nel cuore e nella vita della famiglia di Paola e del piccolo Francesco Pio.

Lutto cittadino in città

Il Sindaco interpretando i sentimenti di profondo dolore e sconcerto dell’intera comunità di Eboli, piangono la tragica morte del piccolo Francesco Pio unendosi alla tremenda sofferenza dei loro famigliari. Invita i concittadini, i titolari di attività commerciali, le organizzazioni politiche, sociali e produttive, gli uffici pubblici e le istituzioni scolastiche ad osservare un minuto di silenzio durante la celebrazione delle esequie di Francesco Pio disposte presso la Parrocchia dei Santi Giuseppe e Fortunato in Aversana alle ore 12,00 del 25 aprile. Chiedendo altresì all’intera comunità di riflettere su quanto accaduto e di porre sempre la massima attenzione nella cura e custodia degli animali domestici affinché eventi così tragici non abbiano a verificarsi mai più. Dispone per il lutto cittadino l’esposizione delle bandiere a mezz’asta sugli edifici comunali, pubblici e scolastici.