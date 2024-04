Bimbo di 15 mesi sbranato da due pitbull a Eboli: tragedia sulla litoranea di Campolongo

Tragedia nella mattinata di oggi sulla litoranea di Campolongo a Eboli, dove un bambino di appena 15 mesi ha perso la vita dopo essere stato sbranato da due pitbull.

La ricostruzione della vicenda

Stando alle prime ricostruzioni, i cani, di proprietà della famiglia, avrebbero improvvisamente attaccato il piccolo mentre si trovava in giardino. La madre, accortasi dell’accaduto, è intervenuta per difendere il piccolo, ma è stata a sua volta ferita dai molossi.

Sul posto sono prontamente intervenuti i paramedici del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del bambino. La donna è stata trasportata in ospedale per le cure del caso, ma non è in pericolo di vita.

Indagini in corso

Sull’episodio indagano ora i carabinieri della Compagnia di Eboli, coordinati dal capitano Greta Gentili. I militari stanno cercando di chiarire la dinamica dell’accaduto e di stabilire le eventuali responsabilità. Sotto shock la comunità locale per la tragedia.