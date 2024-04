Va a raccogliere asparagi, scivola e perde i sensi: 75enne salvato dal Soccorso Alpino

Un nuovo intervento del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania. Il personale è intervenuto, nella tarda mattinata di oggi, dopo esser stato allertato per una persona dispersa a Castel San Giorgio. Si trattava di un uomo di 75 anni, originario di Roccapiemonte, che insieme ad un amico era andato in cerca di asparagi nei pressi della località Monte Torello verso Aiello. Nel corso della mattinata i due si erano separati dandosi appuntamento alle 11 nei pressi delle auto in località ‘Cupa delle Selve’, ma all’appuntamento l’uomo non si è presentato, facendo quindi scattare l’allarme.

Dopo aver ripetutamente provato a raggiungere il 75enne per telefono, che continuava a squillare a vuoto, l’amico ha prima effettuato un breve giro di ricerca e successivamente allertato il CNSAS, prontamente intervenuto con unità cinofile insieme al Comando Stazione Carabinieri locale.

Gli interventi

Sul posto anche un elicottero della Polizia, che ha avviato le ricerche aree, con il supporto della Guardia di finanza del soccorso alpino di Sant’Angelo dei Lombardi. Il malcapitato era scivolato in una zona impervia ed aveva perso i sensi. E’ stato individuato grazie al sorvolo dell’elicottero del 6° Reparto Volo della Polizia di Stato. A soccorrerlo e dargli le prime cure del caso i tecnici e i sanitari del CNSAS. Una volta stabilizzato è stato recuperato dall’elisoccorso di Salerno e poi traferito al Ruggi.

L’appello

“Ancora una volta l’utilizzo immediato e massivo delle risorse a disposizione ha permesso di salvare una vita umana ma, come al solito, ci sentiamo di raccomandare massima prudenza in tutte le attività in ambiente impervio”, l’appello che arriva dai tecnici del CNSAS.