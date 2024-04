Eccellenza: in archivio la stagione 2023/2024. Oggi c’è l’ultimo turno

Ultimi 90’ minuti in Eccellenza che daranno i verdetti finali. Il Sapri e la Calpazio si giocano il tutto per tutto alla ricerca della salvezza senza passare dai play-out, l’Agropoli cercherà di chiudere in bellezza la propria stagione.

Qui Agropoli

L’Agropoli dopo l’ultima sconfitta al “Guariglia” contro il Castel San Giorgio, domenica andrà sul campo del Città di Solofra per cercare di chiudere la propria stagione con una vittoria.

D’altro canto il Città di Solofra si ritrova immischiato nella lotta alla salvezza e cercherà di fare di tutto per trovare i tre punti.

I delfini scenderanno in campo con il solito 4-3-1-2, probabilmente verrà dato spazio a qualche giocatore che ha disputato meno minuti in questa stagione. In porta dovrebbe esserci Ragone, linea difensiva con Lucarelli – Romanelli – Calvanese a sinistra Raucci, mentre a centrocampo agiranno Chumak – Gaita – Sannia Andrea, in attacco Rimoli alle spalle di Onesto e Rabbeni.

Calpazio al test Giffoni Sei Casali

La Calpazio domenica al “Vaudano” ospiterà il Giffoni Sei Casali, match di fondamentale importanza per i ragazzi di mister Santosuosso che andranno alla ricerca di tre punti che garantirebbero, senza guardare i risultati degli altri campi, la permanenza nella categoria.

Solito assetto tattico per la Calpazio che scenderà in campo con il 3-5-2. Non dovrebbero cambiare gli interpreti con Ciornei – Magliano – Di Genio a centrocampo sugli esterni Maiese e Mastrogiacomo, al centro Monzo – Masocco – Volpe, mentre davanti agiranno Margiotta e Rekik.

La squadra di Capaccio Capoluogo si affiderà come sempre all’esperienza del suo capitano per ritrovare una vittoria che manca dalla trasferta di Faiano e che avrebbe un sapore totalmente diverso rispetto alle altre.

Sapri: vittoria per la salevezza

Infine il Sapri sarà impegnato sul difficile campo della Scafatese, compagine in lotta per acquisire una posizione ottimale nel play-off. I ragazzi di mister Del Sorbo proveranno a fare l’impresa sul campo dei canarini per assicurarsi la salvezza matematica al fotofinish, l’allenatore degli spigolatori si affiderà ai soliti noti, dietro Santoro e Brunetti, a centrocampo Montemarani e Iasevoli, mentre in avanti spazio all’estro e la fantasia di Guti e Braghetto.

Ultimi 90’ in Eccellenza e poi sarà tempo di verdetti.