Castellabate: inaugurato il nuovo ponte Cavafosse nella frazione di Alano

Si sono conclusi ufficialmente i lavori per il rifacimento del ponte Cavafosse, in Via delle Ginestre, nella frazione Alano di Castellabate. Consegnati, nella giornata di oggi, i lavori. Un intervento che risolve un noto problema per tutti i cittadini della zona.

I lavori sono stati conclusi per un importo complessivo di circa 290 mila euro, di cui 252 mila euro a totale carico della Regione Campania. Gli interventi, finalizzati alla totale ricostruzione del ponte, hanno visto anche il rifacimento della rete fognaria in modo tale da evitare qualsiasi tipo di rischio legato a fattori atmosferici e di dissesto idrogeologico.