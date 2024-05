I ladri avrebbero agito intorno alle quattro del mattino, ma non sarebbero riusciti a portare via nulla poiché messi in fuga dal sistema di allarme e dai passanti che avevano scorto qualcosa di sospetto.

Le indagini sono in corso

Sul posto sono giunte le forze dell’ordine. I ladri hanno abbandonato per terra persino le attrezzature usate per scassinare la porta e rompere il vetro della porta d’emergenza della banca che sono riusciti a frantumare. Seguono aggiornamenti.