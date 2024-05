La cilentana Serena Rascio trionfa all’International Music Competition Francesco Cardaropoli

L’Istituto Comprensivo di Pollica continua a distinguersi nel campo della musica, ottenendo un altro prestigioso riconoscimento. Questa volta è l’alunna Serena Rascio della classe di pianoforte dell’indirizzo musicale del plesso della Scuola Secondaria di Primo Grado di Pollica a portare a casa il primo premio al International Music Competition “Francesco Cardaropoli” di Bracigliano.

La giovane pianista ha conquistato la giuria per la tecnica e il trasporto con cui ha suonato, riuscendo a trasmettere le sue emozioni al pubblico che al termine dell’esibizione le ha tributato sinceri applausi

Un’esperienza importante

La partecipazione di Serena al International Music Competition “Francesco Cardaropoli” è stata un’esperienza importante, non solo per lei, ma anche per tutto l’Istituto Comprensivo di Pollica. Il suo successo rappresenta un motivo di orgoglio e di ispirazione per gli altri studenti e per gli insegnanti che l’hanno preparata.

Un successo che conferma l’eccellenza dell’Istituto

L’Istituto Comprensivo di Pollica «desidera congratularsi con Serena per il suo straordinario talento, la sua impeccabile bravura e la sua dedizione alla musica», fanno sapere dalla scuola.

Questo ennesimo successo conferma l’eccellenza dell’istituzione nella formazione musicale e testimonia il duro lavoro e l’impegno degli studenti e degli insegnanti coinvolti.