L’AVIS organizza le giornate per donare il sangue a maggio: ad Agropoli, Capaccio, Montecorice e Roccadaspide

L’AVIS comunale di Agropoli organizza le giornate dedicate alla donazione del sangue per il mese di maggio. Da oggi 2 maggio si può donare presso il centro ad Agropoli.

Tutti i donatori possono recarsi presso il centro in via Cannetiello, n.26 di Agropoli dalle ore 8:00 alle ore 12:00, nei seguenti giorni:

Giovedì 2

Domenica 5

Lunedì 6

Giovedì 9

Lunedì 13

Giovedì 16

Domenica 19

Lunedì 20

Giovedì 23

Lunedì 27

Giovedì 30

Si può donare anche domenica 12 maggio in piazza Santina a Capaccio Paestum dalle ore 8:00 alle ore 12:00, domenica 26 maggio dalle ore 8:00 alle ore 12:00 in via Marina Nuova, n. 47 a Montecorice e infine venerdì 31 maggio presso il presidio ospedaliero a Roccadaspide dalle ore 8:00 alle ore 12:00



L’importanza delle donazioni

Ogni anno, in Italia, sono migliaia le persone che necessitano di sangue per interventi chirurgici, traumi o malattie. Le donazioni di sangue sono quindi fondamentali per garantire la scorta di sangue necessaria negli ospedali.

Donare il sangue è un gesto di grande altruismo che permette di salvare la vita di chi ne ha bisogno. Il sangue è un elemento prezioso che non può essere prodotto in laboratorio e che quindi dipende unicamente dalla generosità dei donatori.