Premio “Salvatore Apadula”: cambio location e tante novità per l’edizione 2024

Le fasi preparatorie per il Premio “Salvatore Apadula” del 2024 sono in pieno svolgimento, con alcune novità che promettono di rendere l’evento ancora più speciale. La kermesse sportiva, intitolata alla memoria del Piccolo Grande Uomo, noto allenatore e talent scout del territorio, si svolgerà quest’anno il 11 giugno, con un cambio di data rispetto alla consueta programmazione dell’8 giugno. Questa decisione è stata presa al fine di evitare sovrapposizioni con le prossime elezioni amministrative, pianificate proprio nel weekend dell’8 e 9 giugno.

Una nuova location

Un’altra novità riguarda la location, che quest’anno sarà il NEXT – Nuova Esposizione Ex Tabacchificio, offrendo così uno sfondo suggestivo e un’atmosfera unica per l’evento. Nonostante questi cambiamenti, il format rimarrà fedele al successo degli anni precedenti, con riconoscimenti alla carriera assegnati a personalità che hanno contribuito a valorizzare il calcio locale, e omaggi alla memoria per ricordare coloro che hanno dedicato la propria vita all’impegno sportivo e sociale.

L’evento

L’evento prevede anche la premiazione delle squadre vincitrici della stagione sportiva in corso, rendendo omaggio agli atleti che si sono distinti sul campo. Inoltre, sono attese numerose personalità del mondo dello sport e non solo, che arricchiranno la serata con il racconto di aneddoti ed esperienze legate al mondo del calcio e oltre.

La serata culminerà con la consegna del Premio “Salvatore Apadula”, il cui vincitore sarà annunciato nei prossimi giorni attraverso una conferenza stampa ufficiale. Questo prestigioso riconoscimento è destinato a coloro che si sono distinti per il loro impegno, la loro dedizione e il loro contributo allo sviluppo dello sport locale.