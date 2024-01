Capaccio, pronto l’inizio dei lavori sul campo Salvatore Apadula a Gromola | VIDEO

Il 29 gennaio inizieranno i lavori di riqualificazione e di adeguamento del campo sportivo “Salvatore Apadula” nella frazione di Gromola. Sarà il sindaco Franco Alfieri ad esporre il progetto e successivamente a dare il via.

L’impianto storico avrà nuovi spogliatoi, panchine, tribune e recinzione. Per quanto riguarda invece il rettangolo di gioco inizialmente sarà in terra battuta e non quindi in erba sintetica. L’amministrazione comunale con quest’opera si conferma ancora una volta vicina al mondo dello sport.