Panico in litoranea a Eboli: Pitbull in libertà terrorizza turisti al bar

Momenti di paura questa mattina a Eboli, dove un pitbull in libertà ha seminato il panico tra alcuni turisti che si trovavano nei pressi di un bar lungo la litoranea. L’episodio è avvenuto intorno alle 10:30, quando il cane, con un collare chiodato, si sarebbe avvicinato ad alcuni turisti che stavano consumando un gelato ai tavolini del bar situato nei pressi del lido B38. L’animale avrebbe iniziato a ringhiare minacciosamente contro i clienti, causando il fuggi fuggi generale.

Paura anche per una coppia con un bambino

Tra i presenti c’era anche una giovane coppia di origine marocchina con un bambino piccolo nel passeggino. Secondo alcune testimonianze, il pitbull si sarebbe avvicinato anche al bambino, ma poi avrebbe fortunatamente cambiato rotta.

I gestori del bar sono intervenuti prontamente per allontanare il cane, che si è rifugiato in una traversa. Immediata la chiamata alla polizia municipale, che è giunta sul posto insieme al servizio di accalappiamento cani dell’Asl veterinaria.

Il cane è stato recuperato e affidato all’Asl

Gli agenti, guidati dal comandante Mario Dura, sono riusciti a recuperare il pitbull, che al momento si trova presso la struttura veterinaria di Capaccio Paestum per i controlli del caso. Ancora da chiarire le cause che hanno portato l’animale a vagare libero per la litoranea. L’episodio ha destato grande apprensione tra i presenti vista la tragedia dei giorni scorsi che ha visto la morte del piccolo Francesco Pio