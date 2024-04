Tragedia di Eboli: dolore e disperazione per l’ultimo saluto al piccolo Francesco Pio

Dolore e disperazione per l’ultimo saluto al piccolo Francesco Pio, straziante il rito funebre che ha accompagnato il piccolo nel suo ultimo viaggio terreno. Questa mattina nella Parrocchia di San Giuseppe e Fortunato di borgo Aversana a confine tra i Comuni di Eboli e di Battipaglia si sono ritrovate decide di persone. Per l’ultimo saluto terreno al piccolo Francesco Pio di appena un anno sbranato da due pitbull lunedì mattina, accanto a mamma Paola e a papà Francesco si sono ritrovati familiari e amici, conoscenti e qualche residente.

Dolore e strazio al rito funebre

Lutto cittadino a Eboli e in rappresentanza dell’amministrazione comunale il sindaco di Eboli Mario Conte e altri rappresentanti delle istituzioni locali. Dolore, tanto dolore. E rabbia, disperazione. Le lacrime che hanno solcato i visi, i singhiozzi, le urla di dolore all’uscita del feretro dalla chiesa e gli abbracci quelli che sono serviti a sorreggere mamma Paola visibilmente commossa, straziata, lacerata nell’anima per una perdita che difficilmente potrà essere superata a livello emotivo. Occhi pieni di lacrime e volti cupi, silenzio intervallato da qualche singhiozzo e un sentimento diffuso di dispiacere e di impotenza.

L’omelia di Don Franco Roca

“Davanti a certe tragedie solo la preghiera può alleviare l’anima” è stato detto nell’omelia. Ma le parole di don Franco Roca che ha officiato la santa messa sono servite per alleggerire l’anima, per donare coraggio e forza, per infondere speranza, per aiutare questa mamma straziata a recuperare attimi di vita e trovare un appiglio negli occhi degli altri due figli per continuare a vivere.

Commossa vicinanza e preghiera, anche nella lettera che l’Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno S.E. Rev.ma Mons. Andrea Bellandi ha affidato alla lettura di don Franco. “Solo il pensiero che il piccolo Francesco Pio stia adesso in Paradiso accanto agli angeli ci consola e può donare un po’ di conforto per coloro che piangono”, scrive Bellandi.

Il cordoglio del sindaco di Eboli

Anche il Sindaco di Eboli Mario Conte ha portato il saluto dell’amministrazione comunale e della cittadinanza tutta che questa mattina è stata invitata ad osservare un minuto di silenzio in concomitanza del rito funebre. Conte ha sentito il Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli per concordare la tumulazione nel campo degli angeli presso il cimitero cittadino di Brignano a Salerno e poi è stato presso la casa del commiato di Cioffoletti a Eboli a portare l’ultimo saluto al piccolo Francesco Pio.

Una fiaccolata per il piccolo angelo

E rinnovando le condoglianze alla famiglia, Conte ha ricordato la fiaccolata che questa sera alle ore 19.30 si snoderà dalla sede del Comitato di Quartiere Aversana Campolongo a Casina Rossa, fino alla casa dove è avvenuta la tragedia che ha strappato alla vita il piccolo di appena tredici mesi.

Lo straziante saluto alla vita terrena

Palloncini bianchi lasciati volare verso il cielo e un applauso lungo a spezzare il silenzio dell’area antistante la Parrocchia di San Giuseppe e Fortunato di borgo Avesana. Dopo il rito funebre la salma del piccolo Francesco Pio ha proseguito verso il cimitero di Brignano a Salerno dove sarà tumulata per volontà della famiglia.