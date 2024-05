Sicignano degli Alburni, prevenzione del dissesto idrogeologico, proseguono i lavori presso il Vallone Acqua De Laso

Proseguono senza sosta, a Sicignano degli Alburni, i lavori di sistemazione idraulico forestale e di valorizzazione ambientale del Vallone Acqua De Laso. L’aggiornamento sullo stato degli interventi è stato diramato dalla Casa Comunale guidata dal sindaco, Giacomo Orco che ha annunciato anche altri importanti ed imminenti lavori.

Le opere in corso

Il Vallone Acqua De Laso parte a valle di Sicignano capoluogo e si immette nel vallone Galdo-San Pietro, anch’esso oggetto di un altro finanziamento ed in fase di sistemazione.

“L’intervento si è reso possibile grazie ad un finanziamento importante ed intelligente, di circa 750.000,00 euro, che ci consentirà di pulire e mettere in sicurezza uno dei valloni più importanti del territorio e che si aggiunge quindi all’altro finanziamento di pari importo ottenuto per l’altro vallone in cui si immette” hanno fatto sapere dall’ente.

I fondi sono quelli stanziati nell’ambito dei P.S.R. Campania 2014/2020.

Si tratta di finanziamenti indispensabili per la mitigazione dei rischi causati dal dissesto idrogeologico e per la salvaguardia dei territori.

Altre opere in programma

“Grazie ad ulteriori finanziamenti sempre in tema di prevenzione del rischio e di dissesti idrogeologici, sono già programmati anche altri lavori su cui vi daremo presto tutte le notizie, ma

un doveroso ringraziamento va, oltre che alla Regione Campania, al nostro Ufficio Tecnico Comunale, alla Direzione Lavori ed all’Impresa esecutrice a cui auguriamo un buon lavoro” hanno concluso dalla Casa Comunale.