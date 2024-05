Cicerale: veglia di preghiera e confronto sul tema del lavoro alla presenza di Mons. Vincenzo Calvosa

In occasione della Giornata per il Lavoro Diocesano, la Diocesi di Vallo della Lucania ha incontrato la comunità per un momento di preghiera e di riflessione sul tema del lavoro. La veglia, presieduta da S.E.R. Mons. Vincenzo Calvosa, Vescovo di Vallo della Lucania, si è tenuta presso l’azienda MGR Srl a Cicerale.

L’evento, organizzato dall’Ufficio Pastorale Diocesano per i Problemi Sociali e il Lavoro in collaborazione con il Progetto Policoro, il Movimento Lavoratori di Azione Cattolica e le ACLI, è stato incentrato sul tema “Il Lavoro per la partecipazione e la Democrazia: Lavorare è fare ‘con’ e ‘per’”.